Одна из стран НАТО хочет присоединиться к возобновлению переговоров между Украиной и Россией

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Анкара заявила о готовности поддержать возобновление переговоров между Украиной и Россией.

В пресс-службе президента Турции сообщили, что в ходе телефонного разговора главы государств уделили особое внимание двусторонним отношениям и региональной безопасности. Эрдоган подчеркнул намерение Анкары и в дальнейшем развивать сотрудничество с Вашингтоном во всех ключевых сферах.

О чем говорили лидеры

Отдельно Эрдоган отметил, что Турция готова присоединиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией, чтобы добиться завершения войны путем переговоров.

Помимо российско-украинской войны, политики затронули события на Ближнем Востоке. Турецкий лидер отметил, что страна внимательно следит за обстановкой в Ормузском проливе и Йемене и стремится урегулировать напряженность политическим путем.

В то же время Дональд Трамп поздравил турецкий народ с Днем Республики, который отмечается 29 октября, и пожелал успешного проведения предстоящего саммита Организации тюркских государств.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также заявлял, что государство готово предоставить площадку для восстановления контактов между Киевом и Москвой.

К слову, недавно президент США заявлял об ощутимом прогрессе в урегулировании и подчеркивал, что в ближайшее время ожидается встреча лидеров Украины и России.