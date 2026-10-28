Вскоре состоится встреча, – Трамп заявил о прогрессе по вопросу завершения войны в Украине

Об этом сообщает Rapid Response 47 со ссылкой на слова американского лидера.

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Трамп анонсировал встречу

Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведется работа по организации очередных контактов по вопросу войны.

"Я думаю, что с Россией мы добиваемся значительного прогресса в вопросе России и Украины. Очень скоро будет организована встреча, и я считаю, что достигнут значительный прогресс"– подчеркнул президент США во время общения с прессой.

На уточняющий вопрос репортеров о том, о какой именно встрече идет речь, было указано на диалог между лидерами Украины и России.

"С президентом Путиным и президентом Зеленским", – ответил американский лидер.

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин в очередной раз предложил Владимиру Зеленскому провести переговоры в Москве, пообещав гарантировать ему безопасность. В то же время в Кремле считают, что прямой контакт между президентами будет иметь смысл только на финальной стадии переговорного процесса.