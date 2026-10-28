Незабаром буде зустріч, – Трамп заявив про прогрес щодо завершення війни в Україні

Слова американського лідера передає Rapid Response 47.

Реклама Adv

популярні відео

Трамп анонсував зустріч

Дональд Трамп заявив, що наразі триває робота над організацією чергових контактів щодо війни.

Я думаю, що з Росією ми досягаємо значного прогресу в питанні Росії та України. Дуже скоро буде організовано зустріч, і я думаю, що досягнуто значного прогресу– підкреслив президент США під час спілкування з пресою.

На уточнювальне запитання репортерів про те, про яку саме зустріч йдеться, було вказано на діалог між лідерами України та Росії.

"З президентом Путіним і президентом Зеленським", – відповів американський лідер.

Нагадаємо, днями російський диктатор Володимир Путін вкотре запропонував Володимиру Зеленському провести переговори у Москві, пообіцявши гарантувати йому безпеку. Водночас у Кремлі вважають, що прямий контакт між президентами матиме сенс лише на фінальній стадії переговорного процесу.