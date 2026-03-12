Во Флориде прошли переговоры делегаций США и России: о чем договорились

В штате Флорида состоялась встреча представителей США и России. Известно, что стороны обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать дальнейший контакт.

Официальной повестки дня встречи делегации не обнародовали, однако переговоры прошли конструктивно. Об этом написал специальный представитель Стив Уиткофф в социальной сети X.

Что известно о встрече?

В штате Флорида состоялась встреча делегаций США и России. Российскую сторону на переговорах возглавлял специальный посланник российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли специальный представитель Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум.

Детали повестки дня официально не раскрывались. Впрочем, по словам Уиткоффа, стороны во время встречи обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать дальнейшую связь.

Ранее сообщалось, что Дмитриев планирует прибыть в США для переговоров с представителями администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщали источники Reuters, знакомые с подготовкой визита.

