Официальной повестки дня встречи делегации не обнародовали, однако переговоры прошли конструктивно. Об этом написал специальный представитель Стив Уиткофф в социальной сети X.
Что известно о встрече?
В штате Флорида состоялась встреча делегаций США и России. Российскую сторону на переговорах возглавлял специальный посланник российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли специальный представитель Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум.
Детали повестки дня официально не раскрывались. Впрочем, по словам Уиткоффа, стороны во время встречи обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать дальнейшую связь.
Ранее сообщалось, что Дмитриев планирует прибыть в США для переговоров с представителями администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщали источники Reuters, знакомые с подготовкой визита.
Мирные переговоры об окончании войны в Украине: последние новости
Россия заявила о заинтересованности в продолжении трехсторонних мирных переговоров с Украиной, выразив благодарность США за посредничество. Впрочем без обвинений не обошлось. В Кремль обвинили Украину в возможных негативных последствиях из-за повреждения и отказа по восстановлению нефтепровода "Дружба".
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что переговоры между Украиной, США и Россией и Россией продолжаются. Однако, Москва не демонстрирует конструктива и желания прекращать войну.
Новый раунд переговоров о завершении войны в Украине снова отложили. На этот раз по инициативе США. Ранее сообщалось, что они должны были пройти во вторник-среду этой недели в Турции.