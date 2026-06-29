"Мы должны продемонстрировать силу": в Европе высказались по поводу переговоров с Россией

В Латвии и Эстонии заявили, что сейчас не время для переговоров с Россией, а Европа должна сосредоточиться на укреплении собственной безопасности. Чиновники предупреждают, что Кремль использует дипломатию для затягивания времени и попыток расколоть европейских союзников.

Об этом премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил в интервью Euractiv, а министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в интервью Financial Times.

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Что говорят в Европе о переговорах с Россией?

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что сейчас Европе не стоит вести переговоры с Россией, а вместо этого необходимо демонстрировать единство и силу. По его мнению, любые компромиссы с Кремлем на данном этапе являются преждевременными.

Он подчеркнул, что не верит в возможность заключения мирного соглашения с Россией в ближайшее время. По его словам, главной задачей европейских стран сейчас должно быть укрепление восточного фланга и недопущение появления "слабого звена" в системе безопасности.

Премьер подчеркнул, что Европа должна выработать единую позицию в отношении России и инвестировать в собственную оборону.

Мы должны иметь единый подход – только тогда не будет никаких нелепых идей… Прежде всего мы должны доверять себе. Мы должны продемонстрировать силу,

– заявил Кулбергс.

Он также выразил уверенность, что в случае прямой угрозы Латвии или другим союзникам на восточном фланге НАТО Альянс и Соединенные Штаты выполнят свои обязательства по коллективной обороне.

Подобную позицию высказал и министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. В интервью Financial Times он заявил, что последние попытки отдельных европейских стран активизировать дипломатические контакты с Россией были ошибкой.

По словам главы эстонского МИД, Кремль пытается навязать Европе роль нейтрального посредника вместо надежного союзника Украины. Он также считает, что Владимир Путин стремится выиграть время и посеять разногласия среди государств ЕС.

Цахкна предупредил, что в таком случае отдельные страны могут начать выступать против дальнейшего давления на Россию, прикрываясь необходимостью сохранять нейтралитет ради переговорного процесса.

Министр также отметил, что прежде чем определять представителя Евросоюза на возможных переговорах с Москвой, страны-члены должны согласовать общую позицию.

Прежде чем Европа решит, кто должен представлять нас, мы должны сначала договориться о посыле, а уже потом обсуждать вопрос о том, кто его будет передавать,

– подчеркнул глава МИД Эстонии.

Напомним, Украина передала предложения относительно возможных мирных переговоров не только союзникам, но и странам, имеющим влияние на Россию. Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение войны возможно, если Москва сделает реальный шаг к миру, при этом подчеркнув, что Украина продолжает наносить России потери на поле боя в ответ на её агрессию.