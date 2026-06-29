Про це прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив для Euractiv, а міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна для Financial Times.

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Що кажуть в Європі про переговори з Росією?

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що наразі Європі не варто вести переговори з Росією, а натомість необхідно демонструвати єдність і силу. На його думку, будь-які компроміси з Кремлем на цьому етапі є передчасними.

Він наголосив, що не вірить у можливість укладення мирної угоди з Росією найближчим часом. За його словами, головним завданням європейських країн зараз має бути зміцнення східного флангу та недопущення появи "слабкої ланки" в системі безпеки.

Прем'єр підкреслив, що Європа повинна виробити єдину позицію щодо Росії та інвестувати у власну оборону.

Ми повинні мати єдиний підхід – тільки тоді не буде жодних смішних ідей… Спочатку ми повинні довіряти собі. Ми повинні продемонструвати силу,

– заявив Кулбергс.

Він також висловив упевненість, що у разі прямої загрози Латвії або іншим союзникам на східному фланзі НАТО Альянс і Сполучені Штати виконають свої зобов'язання щодо колективної оборони.

Подібну позицію висловив і міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. В інтерв'ю Financial Times він заявив, що останні спроби окремих європейських країн активізувати дипломатичні контакти з Росією були помилкою.

За словами очільника естонського МЗС, Кремль намагається нав'язати Європі роль нейтрального посередника замість надійного союзника України. Він також вважає, що Володимир Путін прагне виграти час і посіяти розбіжності серед держав ЄС.

Тсахкна попередив, що в такому разі окремі країни можуть почати виступати проти подальшого тиску на Росію, прикриваючись необхідністю зберігати нейтралітет заради переговорного процесу.

Міністр також зазначив, що перш ніж визначати представника Євросоюзу на можливих переговорах із Москвою, країни-члени повинні погодити спільну позицію.

Перш ніж Європа вирішить, хто має представляти нас, ми повинні спочатку домовитися про посил, а вже потім обговорювати питання про те, хто його передаватиме,

– наголосив глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, Україна передала пропозиції щодо можливих мирних переговорів не лише союзникам, а й країнам, які мають вплив на Росію. Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни можливе, якщо Москва зробить реальний крок до миру, водночас наголосивши, що Україна продовжує завдавати Росії втрат на полі бою у відповідь на її агресію.