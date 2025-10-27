Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин высказался относительно переговоров с Украиной. Он заявил об отсутствии каких-либо сдвигов относительно нового раунда диалога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

Что говорят в России о переговорах с Украиной?

Никаких сдвигов относительно нового раунда переговоров России с Украиной нет,

– сказал Галузин.

Он также сказал, что Украина якобы не отвечает на инициативы России и "избегает диалога". Хотя на самом деле это все делает именно Россия.

Кстати, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал в эфире 24 Канала, что атаки Украины на российские энергетические объекты могут стать эффективным способом посадить Владимира Путина за стол переговоров. Ведь эти удары серьезно влияют и на экономику страны-агрессора, и на имидж Путина.

Что еще говорили в России относительно окончания войны и перемирия?