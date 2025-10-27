В МИД России сделали заявление относительно нового раунда переговоров с Украиной
- Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил об отсутствии сдвигов в переговорах с Украиной.
- Он также сказал, что Украина якобы не отвечает на инициативы России и "избегает диалога".
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин высказался относительно переговоров с Украиной. Он заявил об отсутствии каких-либо сдвигов относительно нового раунда диалога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.
Что говорят в России о переговорах с Украиной?
Никаких сдвигов относительно нового раунда переговоров России с Украиной нет,
– сказал Галузин.
Он также сказал, что Украина якобы не отвечает на инициативы России и "избегает диалога". Хотя на самом деле это все делает именно Россия.
Кстати, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал в эфире 24 Канала, что атаки Украины на российские энергетические объекты могут стать эффективным способом посадить Владимира Путина за стол переговоров. Ведь эти удары серьезно влияют и на экономику страны-агрессора, и на имидж Путина.
Что еще говорили в России относительно окончания войны и перемирия?
Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев заявил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатическому решению, которое может завершить войну. В то же время он не уточнил, что именно имеется в виду.
В то же время издание Reuters писало, что Россия передала США частное коммюнике, где выдвинула требование контролировать весь украинский Донбасс. Также Москва отвергла предложение о замораживании линии фронта.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мирные переговоры с Украиной находятся "на паузе". Но контакты с американцами еще продолжаются по соответствующим каналам.