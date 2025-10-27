Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

Что говорят в России о переговорах с Украиной?

Никаких сдвигов относительно нового раунда переговоров России с Украиной нет,
– сказал Галузин.

Он также сказал, что Украина якобы не отвечает на инициативы России и "избегает диалога". Хотя на самом деле это все делает именно Россия.

Кстати, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал в эфире 24 Канала, что атаки Украины на российские энергетические объекты могут стать эффективным способом посадить Владимира Путина за стол переговоров. Ведь эти удары серьезно влияют и на экономику страны-агрессора, и на имидж Путина.

Что еще говорили в России относительно окончания войны и перемирия?

  • Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев заявил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатическому решению, которое может завершить войну. В то же время он не уточнил, что именно имеется в виду.

  • В то же время издание Reuters писало, что Россия передала США частное коммюнике, где выдвинула требование контролировать весь украинский Донбасс. Также Москва отвергла предложение о замораживании линии фронта.

  • Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мирные переговоры с Украиной находятся "на паузе". Но контакты с американцами еще продолжаются по соответствующим каналам.