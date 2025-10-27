Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

Що кажуть у Росії про переговори з Україною?

Жодних зрушень щодо нового раунду переговорів Росії з Україною немає,

– сказав Галузін.

Він також сказав, що Україна нібито не відповідає на ініціативи Росії й "уникає діалогу". Хоча насправді це все робить саме Росія.

До речі, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів в етері 24 Каналу, що атаки України на російські енергетичні об'єкти можуть стати ефективним способом посадити Володимира Путіна за стіл перемовин. Адже ці удари серйозно впливають і на економіку країни-агресора, і на імідж Путіна.

