Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.
Що кажуть у Росії про переговори з Україною?
Жодних зрушень щодо нового раунду переговорів Росії з Україною немає,
– сказав Галузін.
Він також сказав, що Україна нібито не відповідає на ініціативи Росії й "уникає діалогу". Хоча насправді це все робить саме Росія.
До речі, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів в етері 24 Каналу, що атаки України на російські енергетичні об'єкти можуть стати ефективним способом посадити Володимира Путіна за стіл перемовин. Адже ці удари серйозно впливають і на економіку країни-агресора, і на імідж Путіна.
Що ще казали у Росії стосовно закінчення війни та перемир'я?
Спецпосланник Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що Москва, Вашингтон і Київ близькі до дипломатичного вирішення, яке може завершити війну. Водночас він не уточнив, що саме мається на увазі.
Водночас видання Reuters писало, що Росія передала США приватне комюніке, де висунула вимогу контролювати весь український Донбас. Також Москва відкинула пропозицію щодо замороження лінії фронту.
Також прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у мирні переговори з Україною перебувають "на паузі". Але контакти з американцями ще тривають відповідними каналами.