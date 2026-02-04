У Путина истекает время: экс-министр объяснил, выгодно ли Трампу удовлетворять прихоти Кремля

Россия продолжает делать вид, что якобы участвует в переговорах. Однако на самом деле стремится, чтобы были выполнены ее прихоти. В то же время Дональд Трамп имеет инструменты, которые способны принудить Кремль к реальному переговорному процессу.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подчеркнув, что ситуация внутри России также усложняется и может стать угрожающей для режима. Однако российская пропаганда продолжает создавать напряжение вокруг мирных переговоров.

К теме В ОП раскрыли, как Россия хочет отвлечь внимание США от войны в Украине

Что может дестабилизировать режим в России?

Климкин отметил, что для проведения реальных, а не мнимых переговоров России нужно остановиться и отказаться от претензий системно влиять и на Украину как часть Европы, и на саму Европу.

Однако он не собирается этого делать, поскольку считает, что это переводит Россию во вторую лигу, и собственно так оно и есть. Это делает его режим гораздо более нестабильным,

– уверен он.

С другой стороны на Кремль давят экономические трудности. Это не означает, по его словам, что в России завтра наступит экономический коллапс. Однако очевидно, что товарооборот России с Китаем уменьшается, поскольку у КНР есть собственная система, предусматривающая торможение экономического роста, поэтому китайцы покупают меньше.

Стоит знать. В России сложилась тяжелая экономическая ситуация. В частности производственные планы фабрик и заводов сократились до самого низкого предела за последние 16 лет. Отдельные отрасли подверглись коллапсу. Так, производство тракторов упало на 61,6%, бульдозеров – на 53,7%, лифтов – на 37,2%, пассажирских вагонов – вдвое. А производство автопрома упало на 34,1%.

"Несмотря на тяжелую ситуацию в российской экономике, Путин может вести войну в Украине в долг. Это не может продолжаться бесконечно, но может быть в этом году, поскольку он все еще надеется на коллапс в Украине из-за ударов, которые Россия наносит каждую ночь. Кремль совершает психологическое давление для того, чтобы продвинуть собственные ключевые прихоти", – отметил экс-министр иностранных дел Украины.

В то же время Дональду Трампу по состоянию на сегодня не выгодно, чтобы Путин продвигал свои прихоти. Ему не нужно, по мнению Климкина, вести переговоры с Путиным на равных. Президент США вынужден это делать только с Китаем, а с остальными странами ведет переговоры с позиции силы.

Что может сломать договоренности Трампа и Путина?

Также Путин понимает, что после выборов в Конгресс США в ноябре 2026 года ситуация для него может осложниться, если парламент перейдет под демократический контроль. Тогда могут быть заблокированы определенные договоренности, в частности, ослабление и снятие определенных санкций.

Трамп сейчас пытается не тактически, а именно стратегически уменьшить пространство геополитического и экономического маневра для Путина. США ведут переговоры с Индией о покупке российских энергоресурсов, накладывают санкции на компании "Лукойл" и "Роснефть" и пытаются сделать так, чтобы санкции работали. Поэтому время у Путина истекает,

– подчеркнул Павел Климкин.

Экс-министр иностранных дел Украины относится скептически пока к тому, удастся ли Трампу посадить Путина за стол реальных переговоров с Украиной. Потому что глава Кремля хочет договариваться только с президентом США. Он даже не уверен, что договоренность с Трампом это и есть договоренность с Соединенными Штатами на перспективу.

Что известно о санкциях против России?