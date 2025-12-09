Европа владеет главным козырем: политолог сказал, как Украина может этим воспользоваться

Замороженные российские активы, которые являются главным козырем для завершения конфликта, находятся именно в ЕС. Поэтому Украина имеет шанс использовать эту ситуацию для прекращения войны.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что несмотря на хаос в международной политике, если американский президент полностью устранится от процесса урегулирования, это приведет к затягиванию конфликта на годы.

Почему США не готовы предоставить Украине официальные гарантии безопасности?

Трамп пытается нивелировать субъектность Европы, но без этих активов у него нет реальных рычагов – только громкие заявления и риторика о "разочаровании в Зеленском".

"Мы видим сигналы, что король голый. Нечем дальше давить. Но здесь вопрос не разочарования, а конкретных гарантий", – отметил Чаленко.

США пока не готовы предоставить Украине реальные гарантии безопасности в форме официального документа, который нуждался бы в ратификации Конгрессом, подобно тому, как это сделано с Израилем.

Они перекладывают основную роль гаранта на европейские страны, не беря на себя прямых обязательств. При этом стремятся оставаться главным координатором отношений между ЕС и РФ.

Это называется ничего не платить, не вносить ничего, но пытаться оставить за собой большую долю влияния. Такого точно не будет. Определенные вещи, которые сейчас озвучивает американская сторона, несовместимы в реальной жизни,

– сказал Чаленко.

Даже в контексте геополитической нестабильности, связанной с Трампом, Украина может использовать ситуацию в свою пользу, чтобы принудить Россию к завершению войны.

Что еще известно о перспективах мирных переговоров?