Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що попри хаос у міжнародній політиці, якщо американський президент повністю усунеться від процесу врегулювання, це призведе до затягування конфлікту на роки.
Чому США не готові надати Україні офіційні гарантії безпеки?
Трамп намагається нівелювати суб'єктність Європи, але без цих активів у нього немає реальних важелів – лише гучні заяви та риторика про "розчарування в Зеленському".
"Ми бачимо сигнали, що король голий. Немає чим далі тиснути. Але тут питання не розчарування, а конкретних гарантій", – зазначив Чаленко.
США поки не готові надати Україні реальні гарантії безпеки у формі офіційного документа, який потребував би ратифікації Конгресом, подібно до того, як це зроблено з Ізраїлем.
Вони перекладають основну роль гаранта на європейські країни, не беручи на себе прямих зобов’язань. Водночас прагнуть залишатися головним координатором відносин між ЄС і РФ.
Це називається нічого не платити, не вносити нічого, але намагатися залишити за собою велику частку впливу. Такого точно не буде. Певні речі, які зараз озвучує американська сторона, непоєднувані в реальному житті,
– сказав Чаленко.
Навіть у контексті геополітичної нестабільності, пов’язаної з Трампом, Україна може використати ситуацію на свою користь, щоб примусити Росію до завершення війни.
Що ще відомо про перспективи мирних перемовин?
- Європа та США відіграють ключову роль у мирному процесі, проте їхні позиції не завжди збігаються, і без активної участі США завершення війни може виявитися складним.
- Підписання мирної угоди між Україною та Росією можливе в найближчому майбутньому, однак існує низка серйозних викликів, зокрема контроль над Донеччиною та ситуація на ЗАЕС.
- Трамп заявив, що Росія схвалила мирну ініціативу США, тоді як Зеленський, за його словами, нібито не ознайомився з відповідним документом, що ВР спростувала.