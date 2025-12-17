Путин снова пригрозил силой забрать "свои исторические земли" в случае провала дипломатии

Россия якобы предпочитает дипломатическое урегулирование войны в Украине. В то же время Москва готова захватить территорию силой, если Украина и ее партнеры откажутся от диалога.

Об этом Владимир Путин во время коллегии министерства обороны России, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Сколько еще Путин может воевать с Украиной: историк охарактеризовал план российского диктатора

Чем пригрозил Путин?

В среду, 17 декабря, во время заседания минобороны Путин заявил, что стремится "устранить первопричинный конфликт" в Украине дипломатическим путем. Также российский диктатор отметил, что в случае отказа Украины и ее западных союзников от конструктивного диалога Россия продолжит захватывать территории силой.

Если же противоборствующая страна и ее зарубежные покровители откажутся от разговора по существу, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем,

– заявил Путин.

В то же время глава Кремля отметил, что Россия планирует последовательно работать над созданием и расширением так называемой буферной зоны безопасности.

Какие еще абсурдные заявления сделал диктатор?