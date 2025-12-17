Путін знову пригрозив силою забрати "свої історичні землі" у разі провалу дипломатії

Росія нібито віддає перевагу дипломатичному врегулюванню війни в Україні. Водночас Москва готова захопити територію силою, якщо Україна та її партнери відмовляться від діалогу.

Про це Володимир Путін під час колегії міністерства оборони Росії, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Чим пригрозив Путін?

В середу, 17 грудня, під час засідання міноборони Путін заявив, що прагне "усунути першопричинний конфлікт" в Україні дипломатичним шляхом. Також російський диктатор наголосив, що в разі відмови України та її західних союзників від конструктивного діалогу Росія продовжить захоплювати території силою.

Якщо ж протиборча країна та її закордонні покровителі відмовляться від розмови по суті, Росія доможеться звільнення своїх історичних земель військовим шляхом,

– заявив Путін.

Водночас очільник Кремля наголосив, що Росія планує послідовно працювати над створенням та розширенням так званої буферної зони безпеки.

Які ще абсурдні заяви зробив диктатор?