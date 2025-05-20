Папа Римский подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры Украины и России

Новый Папа Римский готов принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной по завершению войны. Это Лев XIV подтвердил в разговоре с премьером Италии Джорджией Мелони.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Что Папа Лев XIV сказал об Украине в заключительной речи на интронизации

Папа Лев готов принять переговоры России и Украины в Ватикане

Во вторник, 20 мая, премьер Италии заявила, что Папа Лев XIV во время телефонного разговора с ней подтвердил свою готовность провести в Ватикане следующий раунд мирных переговоров, чтобы попытаться положить конец войне России против Украины.

Получив от Святейшего Отца подтверждение готовности принять следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразил глубокую благодарность (Папе) Льву XIV за его неизменную приверженность миру,

– сказала Джорджия Мелони.

Кстати "Зеленский пригласил Папу Римского Льва XIV в Украину", – Сибига

Добавим, ранее государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что Папа планирует предоставить Ватикан для прямой встречи между двумя сторонами.