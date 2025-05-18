Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на онлайн-трансляцию интронизации Папы Римского.

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Что Папа Римский сказал об Украине

После завершения интронизационной мессы на площади Святого Петра Папа вспомнил о войне России с Украиной. Он отметил, что все ждут переговоров между странами и справедливого мира.

В этот момент мы не можем забыть наших братьев и сестер, которые страдают из-за войны. Война унесла жизни многих молодых людей в Украине,

– отметил понтифик.

"Мы все ожидаем переговоров и справедливого и долговременного мира в Украине", – добавил Папа Лев XIV.

Интронизация Папы Римского: смотрите видео

Также Папа поблагодарил всех присутствующих на интронизации, официальным делегациям и обычным верующим за их веру, поддержку Католической церкви и желание принять участие в событии.

После события понтифик встретился с президентом Украины. Таким образом Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с кем встретился Папа после вступления в должность.

К слову, понтифик предлагал провести переговоры между Украиной и Россией в Ватикане. "Папа планирует предоставить Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами", – заявил кардинал Пьетро Паролин, главный дипломат Святого Престола.