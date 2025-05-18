Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на онлайн-трансляцію інтронізації Папи Римського.

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Що Папа Римський сказав про Україну

Після завершення інтронізаційної меси на площі Святого Петра Папа згадав про війну Росії з Україною. Він наголосив, що всі чекають переговорів між країнами та справедливого миру.

У цей момент ми не можемо забути наших братів і сестер, які страждають через війну. Війна забрала життя багатьох молодих людей в Україні,

– зазначив понтифік.

"Ми всі очікуємо перемовин і справедливого та довготривалого миру в Україні", – додав Папа Лев XIV.

Інтронізація Папи Римського: дивіться відео

Також Папа подякував усім присутнім на інтронізації, офіційним делегаціям та звичайним вірянам за їх віру, підтримку Католицької церкви та бажання взяти участь у події.

Після події понтифік зустрівся з президентом України. Таким чином Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, з ким зустрівся Папа після вступу на посаду.

До слова, понтифік пропонував провести переговори між Україною та Росією у Ватикані. "Папа планує надати Ватикан, Святий Престол, для прямої зустрічі між двома сторонами", – заявив кардинал П'єтро Паролін, головний дипломат Святого Престолу.