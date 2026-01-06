"Коалиция желающих" согласовала шаги прекращения огня в Украине: согласилась ли Россия
- Представители США и Украины согласовали шаги прекращения огня во время встречи в Париже, но ответ России по их выполнению пока отсутствует.
- США выразили готовность контролировать линию прекращения огня с помощью технологий и предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО.
При обсуждении мирного плана в Париже представители Украины и США согласовали конкретные шаги прекращения огня. В то же время ответа России относительно готовности их выполнить пока нет.
Об этом сообщает корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на официальных лиц, проинформированных о ходе встречи в Париже, пишет 24 Канал.
Какие шаги прекращения огня согласовали в Париже?
Во вторник, 6 января, в Париже состоялись переговоры по мирному соглашению между представителями США и Украины в рамках "коалиции желающих".
По информации журналиста, стороны пришли к согласию относительно шагов, которые обеспечат прекращение огня в Украине. В то же время до сих пор неизвестно, согласится ли на них Россия.
Штаты заявили о готовности контролировать "линию прекращения огня" с помощью современных технологий, в частности датчиков, дронов и спутников. Также в Вашингтоне поддержали предоставление Украине гарантий безопасности, которые являются аналогичными положениям статьи 5 договора НАТО о коллективной обороне.
В то же время, по словам Миллера, существуют некоторые сомнения относительно готовности лидеров перейти от разговоров к реальным обязательствам. Речь идет о развертывании войск, авиации и кораблей в случае нарушения Россией мирного соглашения.
Что сейчас известно о ходе мирных переговоров?
После ряда встреч во Франции президент Зеленский заявил, что сейчас Украина и партнеры уже имеют необходимые наработки для размещения военных сил "Коалиции желающих" после завершения войны.
В Париже подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины.
В то же время в 20-пунктном мирном плане Трампа все еще есть вопросы, требующие дополнительного обсуждения. Речь идет в частности о территориях.