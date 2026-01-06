"Коалиция желающих" согласовала шаги прекращения огня в Украине: согласилась ли Россия

При обсуждении мирного плана в Париже представители Украины и США согласовали конкретные шаги прекращения огня. В то же время ответа России относительно готовности их выполнить пока нет.

Об этом сообщает корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на официальных лиц, проинформированных о ходе встречи в Париже, пишет 24 Канал.

Какие шаги прекращения огня согласовали в Париже?

Во вторник, 6 января, в Париже состоялись переговоры по мирному соглашению между представителями США и Украины в рамках "коалиции желающих".

По информации журналиста, стороны пришли к согласию относительно шагов, которые обеспечат прекращение огня в Украине. В то же время до сих пор неизвестно, согласится ли на них Россия.

Штаты заявили о готовности контролировать "линию прекращения огня" с помощью современных технологий, в частности датчиков, дронов и спутников. Также в Вашингтоне поддержали предоставление Украине гарантий безопасности, которые являются аналогичными положениям статьи 5 договора НАТО о коллективной обороне.

В то же время, по словам Миллера, существуют некоторые сомнения относительно готовности лидеров перейти от разговоров к реальным обязательствам. Речь идет о развертывании войск, авиации и кораблей в случае нарушения Россией мирного соглашения.

Что сейчас известно о ходе мирных переговоров?