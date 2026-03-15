В Кремле говорят о приостановке переговоров с Украиной: как оправдываются на этот раз

Переговорный процесс по прекращению войны в Украине сейчас фактически приостановлен. Так сказал Песков, ссылаясь на изменение приоритетов США.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Financial Times.

Смотрите также Мир "не переживет" без России: в Кремле прокомментировали ослабление санкций США

Почему Россия снова хочет приостановить мирные переговоры?

По словам Пескова, дипломатические контакты остановились из-за изменения приоритетов со стороны Соединенных Штатов.

В переговорах по Украине возникла пауза. Американцы имеют другие приоритеты, и мы это понимаем,

– сказал Песков.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что войну нужно завершать как можно быстрее и времени на "философствование" нет. Он также выразил опасения, что российская делегация может пытаться затянуть переговоры или вернуться к исходным позициям, чтобы выиграть время для своих войск на фронте.

По словам Зеленского, он согласился на предложение США провести новый раунд переговоров, хотя пока неизвестно, согласится ли на такую встречу Россия.

Ранее помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Россия "приглашает" Зеленского в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Он заверил, что в случае такого визита российская сторона якобы готова гарантировать президенту Украины безопасность.

"Президент наш, несколько раз общаясь с журналистами, тоже говорил: если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву и мы гарантированно обеспечим ему безопасность и необходимые условия для работы", – сказал Ушаков.

Это заявление прозвучало после слов министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который подтвердил готовность Зеленского к непосредственной встрече с Путиным. По его словам, Киев рассматривает такой формат как возможность обсудить ключевые вопросы войны, в частности территориальную целостность Украины и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Напомним, советники президента Франции Эммануэля Макрона хотели обсудить с россиянами участие Европы в мирных переговорах. На такой запрос французские дипломаты получили резкий отказ, который те охарактеризовали как фактический "идите нах**й" из уст Ушакова.

Россия не может определиться, хочет она переговоров или нет