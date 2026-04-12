Песков цинично заявил, что "территориальные разногласия" с Украиной это "считанные километры"
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "территориальные разногласия" России и Украины заключаются лишь в "считанных километрах". Он заявил, что мир можно вставить хоть сегодня.
Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.
Что Песков сказал о перспективах мира?
По словам представителя Путина Дмитрия Пескова, "территориальные разногласия" между Россией и Украиной заключаются в "считанных километрах".
Он заявил, что устойчивый мир можно было бы обеспечить уже в режиме "сегодня", намекнув, что Зеленский якобы должен принять "известные решения". Пока этого не произойдет, он подчеркнул, что война будет продолжаться.
Украина предложила продлить "пасхальное перемирие"
Украина предложила России продлить режим тишины после Пасхи, если обстрелы прекратятся, но армия готова отвечать в случае атак.
Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет продлевать "пасхальное перемирие". По его словам, подобные шаги не следует рассматривать как политический сигнал или изменение позиции.