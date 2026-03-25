Песков ответил на заявление Трампа, что Россия и Украина близки к мирному соглашению
- Дмитрий Песков подтвердил, что Россия и Украина приближаются к мирному соглашению, и что переговоры с США продолжаются.
- Песков отметил, что урегулирование конфликта должно учитывать интересы России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Трампа, что России и Украина близки к соглашению. Он подтвердил, что стороны приближаются к этому.
Об этом сообщает "Вы слушали маяк".
Что Песков ответил на заявление Трампа?
Трехсторонние переговоры пока что приостановлены, однако происходят двусторонние переговоры с американцами как со стороны Украины, так и России.
Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры Москвы с Вашингтоном продолжаются и Россия якобы поддерживает путь к завершению войны.
Каждый раунд переговоров по Украине, можно сказать, приближает урегулирование, которое очевидно должно учитывать интересы России,
– заявил пресс-секретарь Путина.
Что заявлял Дональд Трамп?
Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский близки к заключению мирного соглашения.
Также Трамп в очередной раз напомнил, что уже урегулировал другие конфликты, а именно вроде бы 8 войн. Он надеялся, что война России против Украины будет "легкой" для завершения. Ситуацию, по его мнению, усложняют сложные отношения Путина и Зеленского.