Кремль заявил, что не видит ясности относительно новых мирных переговоров
- Кремль не имеет ясности относительно дат и места новых мирных переговоров между Россией, Украиной и США.
- Переговоры планировались в Абу-Даби, но могут быть изменены из-за геополитической ситуации.
В Москве пока нет четких дат или места проведения следующего раунда мирных переговоров по войне между Россией, Украиной и США. Обсуждение таких параметров еще не завершено и официально ничего не согласовано.
Конкретные договоренности могут появиться только после того, как стороны согласуют все детали. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время общения с российскими СМИ.
Какое заявление сделал Кремль?
По словам Пескова, "пока никакой ясности относительно сроков и места нет. Как только она появится, мы вас проинформируем".
Он добавил, что сейчас "вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам", намекая на влияние внешних геополитических факторов.
Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский говорил о надежде, что атака США на Иран не повлияет на дальнейший переговорный процесс и что третий раунд переговоров может состояться в начале марта. Однако в российской администрации пока не подтвердили эту информацию.
Представитель Кремля также подчеркнул, что окончательное решение относительно формата и места нового раунда должно быть достигнуто совместно всеми сторонами, и что Россия готова работать над этим в случае согласования соответствующих условий.
Зато в некоторых западных медиа сообщалось, что изначально переговоры планировались провести в Абу-Даби, однако место и даты могут измениться из-за сложной международной ситуации, в частности из-за обострения на Ближнем Востоке.
Зеленский признал, что переговоры – в тупике
Мирные переговоры между Украиной и Россией, которые происходят с участием американской стороны, зашли в тупик из-за плана из 20 пунктов и вопроса территорий, в частности, речь идет о Донецкой области.
Президент Зеленский заявил, что Украина не проиграет войну, но победа остается под вопросом. ВСУ за последнее время освободили 300 квадратных километров территории, частично благодаря массовому отключению Starlink для россиян.