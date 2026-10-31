"Не знаю, возможно ли это": Рубио оспорил оптимизм Трампа по поводу мира в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнение в скором завершении войны в Украине. Он намекнул, что до мирного соглашения еще далеко.

Марко Рубио прокомментировал войну России против Украины журналистам в рамках саммита "Большой двадцатки" в Атланте.

Есть ли шанс на мир в Украине?

Госсекретарь США не уверен в том, что войну в Украине можно остановить путем переговоров. По его словам, это станет ясно в ходе дипломатического процесса.

Я не знаю, возможно ли достичь мира в Украине путем переговоров. Именно это мы сейчас пытаемся выяснить,

– заявил Марко Рубио.

Он добавил, что оптимистичные ожидания относительно скорого завершения конфликта не имеют под собой оснований. "Не думаю, что кто-то здесь утверждает, будто мы уже близки к достижению мирного соглашения", – подчеркнул госсекретарь.

Справка: Тем временем Дональд Трамп продолжает делать популистские заявления. 31 октября президент США заявил о приближении заключения соглашения между Россией и Украиной.

Рубио подчеркнул, что США пытаются остановить "очень смертоносную войну". Он упомянул о том, что Киев каждую ночь подвергается разрушительным ударам по энергетической инфраструктуре. Кроме того, в Украине гибнет все больше мирных жителей в результате атак.

В то же время на фронте ежемесячно гибнут 20 тысяч россиян.

"Это очень кровопролитная и разрушительная война, и с каждым месяцем число погибших только растет", – добавил госсекретарь.

Ядерный арсенал России остается весомым фактором

Отдельно Марко Рубио призвал не забывать об угрозах, связанных с военным арсеналом Москвы. По его мнению, международное сообщество должно трезво оценивать возможности врага в ходе любых стратегических дискуссий.

Россия обладает большим количеством ядерного оружия. Возможно, люди об этом забывают. Это важно помнить,

– предупредил Марко Рубио.