Больше не интересуют территории: Путин сделал новое заявление перед встречей Трампа и Зеленского

Накануне встречи Трампа и Зеленского во Флориде, Путин сделал ряд заявлений относительно территорий. Фактически российский диктатор признал, что Кремль не заинтересован в мирных переговорах.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС, пишет 24 Канал.

Почему Путин больше не заинтересован в территориях?

В субботу, 27 декабря, диктатор Путин заявил, что Россия больше не заинтересована в выводе Вооруженных сил Украины с неоккупированных территорий Украины.

С учетом темпов наступления заинтересованность России в выводе ВСУ с занимаемых территорий сводится к нулю,

– отметил глава Кремля.

Соответствующее заявление Путин сделал после того, как посетил пункт управления Объединенной группировки войск, где командующие российских армейских соединений отчитались о ситуации на фронте. Они сообщили о якобы захвате некоторых украинских городов, в частности Гуляйполя и Мирнограда. Несколько ранее, российские военные снова сообщали о контроле над Купянском и "зачистке" в Константиновке.

Начальник вражеского Генштаба вместе с подчиненными заверили Путина в успешном наступлении на всех направлениях и "освобождении" ряда населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

В частности Путин заявил, что это "важные результаты", которые открывают возможности для полной оккупации Донецкой и Запорожской областей.

В то же время украинская сторона и аналитики DeepState не подтверждают оккупацию этих населенных пунктов.

Россияне традиционно преувеличивают собственные "успехи", особенно накануне важных переговоров, например между Зеленским и Трампом.

Путин фактически отказался от переговоров: что сказал?

Российский диктатор заявил, что украинская власть не заинтересована в мирном урегулировании войны, а учитывая доклады командования "заинтересованность России в выводе украинских военных формирований с занятых ими пока территорий фактически сводится к нулю". По его словам, в случае нежелания Киева договариваться Кремль намерен достигать поставленных целей вооруженным путем.

Так, Путин фактически признал отсутствие интереса к мирным переговорам.

Когда Зеленский встретится с Трампом?