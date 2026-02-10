Трамп хочет закончить войну в Украине до конкретной даты: почему спешит лидер США

В некоторых западных медиа считают, что США хотят, чтобы Украина и Россия заключили мир в феврале –марте 2026 года. Однако, учитывая реальную ситуацию и интересы США, это может произойти в другой период.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что больше доверяет заявление Владимира Зеленского относительно вероятного завершения войны. Есть предположение, что американцы стремятся выйти на мирное соглашение не позднее июня 2026 года.

Смотрите также Обиженный Лавров упрекает Америку: вспомнил нацистов и "мужской подход" к решению проблем

Почему США хотят мира в Украине до определенной даты?

По словам Владимира Фесенко, понятно, почему американцы хотят достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до июня. Все потому, что 4 июля юбилей создания Соединенных Штатов Америки – 250 лет.

К этой дате Дональд Трамп хочет продемонстрировать свое дипломатическое величие. Для него это вопрос принципа, ведь эта война самая большая и самая длительная в Европе после Второй мировой,

– сказал он.

Кроме этого, летом начнется подготовка к выборам в Конгресс США. Действующая американская власть, вероятно, стремится успеть до начала этой кампании, чтобы продемонстрировать избирателям определенные достижения Трампа во внешней политике.

Интересно. США могут прекратить активное участие в переговорах по Украине уже в июне, если не увидят быстрого результата накануне выборов в Конгресс, предположил политолог Петр Олещук. По его словам, Вашингтон скорее "уберет тему с повестки дня", чем публично признает провал, а для Украины это не станет критическим, ведь американская помощь уже существенно ограничена, а часть функций постепенно перебирает Европа.

Фесенко считает, что американцам не удастся достичь мирного соглашения до марта, ведь есть еще много спорных вопросов, на которых настаивает Кремль и, вероятно, не стремится идти ни на какие уступки. Говорится о территориях – Россия требует, чтобы Украина публично вывела свои войска с Донбасса. Украинская власть с этим категорически не согласна.

Что будет дальше? Все зависит от дальнейших переговоров и настойчивости американцев и лично Трампа в отношениях с Путиным,

– подчеркнул политолог.

Он предположил, если американский лидер и дальше будет играть по правилам кремлевского диктатора и просить его о коротких перемириях, то это не будет иметь никаких результатов. Более того, такая мягкая риторика США может затянуть мирный процесс и усилить ультиматумы России.

Есть ли результаты мирных переговоров?