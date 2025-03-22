Почему Трампу трудно добиться быстрого окончания войны в Украине: BBC назвало главные причины

Когда в сентябре прошлого года Дональд Трамп встречался с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, он выразил убеждение, что сможет быстро завершить войну в Украине. BBC проанализировали, где Трамп ошибался, и что мешает завершить войну в Украине сейчас.

В течение своей кампании Трамп несколько раз менял сроки, в которые, по его мнению, можно достичь мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как менялись ожидания Трампа относительно окончания войны в Украине

"Если мы победим, я думаю, мы решим это очень быстро", - заявил тогда Зеленскому еще кандидат в президенты США Трамп.

В течение своей кампании Трамп несколько раз менял сроки, в которые, по его мнению, можно достичь мира. Во время дебатов он пообещал "решить это еще до того, как я официально станет президентом", что стало более жесткой версией его предыдущего заявления в мае 2023 года, когда он гарантировал прекращение боевых действий в первые 24 часа после вступления в должность.

Однако теперь, когда Трамп уже более двух месяцев находится в Белом доме, становится понятно, что война в Украине остается сложным вызовом. В телевизионном интервью президент США признался, что, когда он пообещал закончить войну за один день, он был "немного саркастичным".

В каких ожиданиях ошибался Трамп

Причин задержки несколько. Во-первых, его ставка на личную дипломатию могла быть ошибочной. Трамп всегда считал, что любой международный кризис можно решить путем прямых переговоров с лидером другой страны. Он провел первый телефонный разговор с Владимиром Путиным 12 февраля, охарактеризовав его как "очень продуктивный". Второй разговор состоялся 18 марта.

Впрочем, эти контакты не привели к 30-дневному перемирию, на которое рассчитывал Вашингтон. Единственным реальным результатом стало обязательство Путина прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру – обещание, которое, по словам Киева, было нарушено почти сразу.

Во-вторых, Кремль не спешит идти на уступки. Его первые публичные комментарии относительно переговоров прозвучали на прошлой неделе на пресс-конференции, состоявшейся через целый месяц после его телефонного разговора с Трампом.

Зато Москва требует обсуждения "глубинных причин конфликта" – в частности, ее беспокойства относительно расширения НАТО и самого существования Украины как независимого государства.

Путин продемонстрировал, что он решительно выступает против двухэтапной стратегии США по поиску временного прекращения огня перед тем, как говорить о долгосрочном урегулировании. Вместо этого он сказал, что любые переговоры должны быть направлены на то, что он видит как "коренные причины войны", а именно на его опасения, что расширение альянса НАТО и само существование Украины как суверенного государства каким-то образом представляют угрозу безопасности России. Он также изложил подробные вопросы и условия, на которые необходимо ответить и выполнить их, прежде чем можно будет согласовать любое соглашение.

США совершили ряд ошибок в своей стратегии

В-третьих, стратегия США, которая предусматривала начальный фокус на Украине, могла оказаться ошибочной. В Белом доме пришли к выводу, что главным препятствием на пути к миру является президент Зеленский. Некоторые западные дипломаты признают, что Киев не спешил адаптироваться к новой политической реальности, сформированной после прихода Трампа.

Однако давление Вашингтона на украинское правительство привело к напряженному противостоянию в Овальном кабинете, что стоило времени, усилий и политического капитала.

Дополнительно, эта ситуация усилила противоречия между США и европейскими союзниками, обострив разногласия в подходах к войне. Все это время Владимир Путин сидел и наслаждался шоу.

В-четвертых, сама природа конфликта также усложняет его урегулирование. Первоначальная украинская инициатива предусматривала временное прекращение огня в воздухе и на море, что, по мнению Киева, было бы проще контролировать.

Однако США настояли, что перемирие должно охватывать и линию фронта, которая простирается более чем на 1200 км. Это создало проблемы с логистикой мониторинга, а Россия просто отвергла предложение.

Даже компромиссный вариант – прекращения атак на энергетическую инфраструктуру – не лишен трудностей. Детали этой договоренности станут ключевой темой переговоров в Саудовской Аравии, запланированных на понедельник. Там военные и энергетические эксперты должны определить объекты ненападения, и согласовать ограничения по использованию определенных видов вооружения. В то же время между сторонами отсутствует прямой диалог – переговоры ведутся через США, что значительно замедляет процесс.

В-пятых США сосредоточились на экономических выгодах прекращения огня, а не на нем самом. Администрация Трампа потратила много времени на согласование соглашения, что откроет американским компаниям доступ к украинским полезным ископаемым. Одни воспринимали это как инвестирование США в будущее Украины, другие – как выманивание природных ресурсов страны.

Сперва Зеленский настаивал, что соглашение возможно лишь при условии предоставления Киеву гарантий безопасности от Вашингтона. Однако Белый дом отказался, аргументируя, что присутствие американских компаний само по себе станет сдерживающим фактором для России. В конце концов, украинский президент согласился подписать соглашение без дополнительных гарантий, но даже после этого США продолжают затягивать окончательное решение, пытаясь улучшить условия, в частности включить в соглашение вопрос украинских атомных электростанций.

"Прекращение войн может быть сложным и трудоемким. Мы бы не дошли до этого этапа без настояния Трампа, но прогресс не был таким быстрым и простым, как он считал", – заключают в BBC.