Павел объяснил, почему Трамп имел ложное представление о том, как закончить войну в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Почему войну невозможно завершить за 24 часа

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал ожидания относительно новой администрации США и ее возможностей повлиять на прекращение войны в Украине.

Вполне естественно, что новая американская власть имела большие ожидания, что все изменится. Особенно, когда Дональд Трамп во время своей кампании говорил, что остановит войну за 24 часа,

– отметил Павел.

Однако, как он отмечает, реальность оказалась гораздо сложнее.

"Когда речь идет о военном конфликте между двумя крупными странами, одна из которых – ядерная держава, и война длится более трех лет, чрезвычайно трудно остановить ее в короткий срок. Особенно, если инициатор агрессии – Россия – не имеет желания прекращать боевые действия", – объяснил чешский лидер.

Президент Чехии также отметил, что переговоры о прекращении огня могут затянуться на неопределенное время, а заключение мирного соглашения станет еще более сложным процессом.

Россия использует все средства, чтобы усилить давление на украинское общество, в частности массированные удары, как это было во время атаки на Одесскую область. Она хочет заставить украинцев давить на власть для заключения компромиссного соглашения,

– отметил он.

Впрочем, он убежден, что такая стратегия не принесет России желаемого результата.

"Наоборот, атаки только сделают украинцев более решительными, вместо того, чтобы заставить их пойти на уступки", – подытожил чешский лидер.