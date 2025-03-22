Павел пояснив, чому Трамп мав хибне уявлення про те, як закінчити війну в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

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Чому війну неможливо завершити за 24 години

Президент Чехії Петр Павел прокоментував очікування щодо нової адміністрації США та її можливостей вплинути на припинення війни в Україні.

Цілком природно, що нова американська влада мала великі очікування, що все зміниться. Особливо, коли Дональд Трамп під час своєї кампанії казав, що зупинить війну за 24 години,

– зазначив Павел.

Однак, як він зазначає, реальність виявилася набагато складнішою.

"Коли йдеться про воєнний конфлікт між двома великими країнами, одна з яких – ядерна держава, і війна триває понад три роки, надзвичайно важко зупинити її в короткий термін. Особливо, якщо ініціатор агресії – Росія – не має бажання припиняти бойові дії", – пояснив чеський лідер.

Президент Чехії також зауважив, що переговори щодо припинення вогню можуть затягнутися на невизначений час, а укладання мирної угоди стане ще складнішим процесом.

Росія використовує всі засоби, щоб посилити тиск на українське суспільство, зокрема масовані удари, як це було під час атаки на Одещину. Вона хоче змусити українців тиснути на владу для укладення компромісної угоди,

– зазначив він.

Втім, він переконаний, що така стратегія не принесе Росії бажаного результату.

"Навпаки, атаки лише зроблять українців більш рішучими, замість того, щоб змусити їх піти на поступки", – підсумував чеський лідер.