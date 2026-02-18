Провальная позиция, – политолог объяснил, на что надеялась Россия на переговорах в Женеве

Россия не заинтересована идти на компромиссы в мирных переговорах. Там рассчитывают, что вместе с Соединенными Штатами они дожмут Украину до капитуляции.

Политолог Валерий Дымов рассказал 24 Каналу, что Россия и Соединенные Штаты фактически находятся на одной стороне. По его мнению, Трамп убежден, что Украина уже проиграла. Они добиваются капитуляции нашего государства.

Чего добивается Россия?

По словам Дымова, Соединенные Штаты вполне могли бы продолжить военную помощь Украине и передать дальнобойное вооружение вроде "Томагавков". При регулярных ударах по российскому ВПК и другим важным объектам враг не мог бы продолжать войну.

На нынешних переговорах Россия фактически дает обещание, что, возможно, не продолжит боевые действия, если ее условия будут выполнены. Враг хочет, чтобы Украина вышла со всей территории Донбасса. Это – провальная позиция, на которую наше государство не согласится.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах трехсторонних переговоров в Женеве между Украиной, США и Россией. Он заявил, что удалось достичь прогресса по определенным вопросам. Однако по теме территорий, ЗАЭС и других чувствительных вопросов такого прогресса нет.

