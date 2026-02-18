Політолог Валерій Димов розповів 24 Каналу, що Росія та Сполучені Штати фактично перебувають на одному боці. На його думку, Трамп переконаний, що Україна вже програла. Вони добиваються капітуляції нашої держави.

Чого добивається Росія?

За словами Димова, Сполучені Штати цілком могли б продовжити військову допомогу Україні та передати далекобійне озброєння на кшталт "Томагавків". При регулярних ударах по російському ВПК та інших важливих об'єктах ворог не міг би продовжувати війну.

На теперішніх переговорах Росія фактично дає обіцянку, що, можливо, не продовжить бойові дії, якщо її умови будуть виконані. Ворог хоче, аби Україна вийшла з усієї території Донбасу. Це – провальна позиція, на яку наша держава не погодиться.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський розповів про результати тристоронніх переговорів у Женеві між Україною, США та Росією. Він заявив, що вдалося досягти прогресу щодо певних питань. Однак щодо теми територій, ЗАЕС та інших чутливих питань такого прогресу немає.

