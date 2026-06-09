"Мы не будем уважать никаких соглашений": одна из стран ЕС требует участия в переговорах по Украине

Польша требует, чтобы ее приобщили к переговорам по войне в Украине. Премьер Дональд Туск возмутился тем, что его страну не пригласили на саммит лидеров Е3 и Украины в Лондоне 7 июня.

Он заявил, что Польша не будет уважать решений, в обсуждении которых она не участвовала. Об этом пишет Reuters.

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Что сказал Туск?

Польша недовольна форматом "E3", в который входят только Великобритания, Германия и Франция. Он не предусматривает участия других европейских союзников Украины.

Из-за отсутствия Польши на переговорах в Лондоне Варшава обеспокоилась относительно того, не отодвигают ли ее на второй план, имея на мне склонить Киев к переговорам с Москвой.

Сам Туск рассказал, что 9 июня пообщался по телефону с канцлером Германии Мерцом.

Разговор был долгий. Во время него канцлер объяснил свои мотивы и подробно представил ход переговоров.

Я сказал, что с точки зрения Польши, мы не будем уважать никаких соглашений, в которых Польша не участвует, то есть они не будут для нас обязательными, а Польша является абсолютно необходимым звеном для серьезных дискуссий относительно будущего Украины и региона,

– заявил Туск.

По его словам, накануне он имел разговор еще и с премьер-министром Италии Мелони. Она тоже "не в восторге от существования такого формата, как E3", поэтому в ближайшие дни будет организована встреча в формате "пятерки" с участием Польши и Италии.

"Проблема в том, что когда есть "тройка", мы сердимся, и итальянцы также сердиты. Когда есть "пятерка", испанцы говорят: "Подождите минутку, мы же тоже большая европейская страна". Когда мы встречаемся в обычном формате Европейского Союза, 27 стран, очевидно, что быстрого решения очень трудно достичь, потому что нужно единодушие", – отметил польский премьер.

Он также добавил, что очень осторожно относится к идее как можно быстрее начать диалог с Россией по Украине.

Должно быть четко понятно, что никто в Европе не будет играть роль арбитра между Россией и Украиной. Мы на стороне Украины в этой войне. Украина не может проиграть эту войну, Россия не может выиграть эту войну,

– подчеркнул Туск, добавив, что Польша будет присутствовать там, где это "необходимо и нужно".

Он считает, что сейчас продолжается "запутанная игра великих держав и амбициозных стран, таких как Польша, которые играют ключевую роль, но не всегда приглашаются на различные встречи".

К слову, Туск также высказался о вступлении Украины в ЕС на фоне скандала из-за УПА. Он заявил, что Польша не будет блокировать процесс, но при одном условии – Киев не будет получать для этого никаких особых условий.