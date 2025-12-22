Остались самые тяжелые 5 процентов, – Стубб о мирных переговорах

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией сейчас ближе, чем когда-либо за время войны. В то же время впереди остаются самые тяжелые 5%.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Есть ли прогресс в мирных переговорах?

В воскресенье, 21 декабря, Александр Стубб прокомментировал ход переговоров по урегулированию войны в Украине.

Мы, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо во время этой войны,

– заявил он.

Он добавил, что специальные посланники президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, в течение последних нескольких недель "работали круглосуточно", пытаясь уменьшить разногласия между сторонами.

Стубб также обратил внимание на единство западных союзников после переговоров, которые состоялись в минувшие выходные в Берлине, и выделил два ключевых итога.

Во-первых, Европа, Украина и Соединенные Штаты едины в своем стремлении к справедливому и прочному миру... во-вторых, речь идет об идее гарантий безопасности для Украины. Поэтому мы почти на месте, но самые сложные 5% еще впереди,

– подытожил президент Финляндии.

Несмотря на "жесткую публичную риторику" российского диктатора Владимира Путина, Стубб предположил, что российские переговорщики за закрытыми дверями могут быть более гибкими. Он назвал такой контраст между публичными заявлениями и частными переговорами "вполне типичным для дипломатии".

Готов ли сейчас мирный план?