Ракетный удар России по жилому дому в Киеве окончательно развеял иллюзии о готовности Кремля к миру. В то же время это открыло возможность для президента США Дональда Трампа пересмотреть свою нынешнюю стратегию, которая не приводит к завершению войны.

Эта кровавая атака объясняет суть войны и ее причины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В чем причина войны России против Украины

WSJ отмечает: Путин вторгся в Украину не из-за разговоров о членстве в НАТО или из-за территориальных вопросов. Его цель - подчинить Украину и исключить ее из сообщества свободных государств. Именно с этого, по мнению авторов, должно начинаться любое реалистичное обсуждение будущего переговорного процесса с Россией.

Трамп отреагировал на удар коротким сообщением в соцсетях: "Владимир, ОСТАНОВИСЬ!". Однако WSJ отмечает, что одних только призывов недостаточно, если за ними не стоит реальная угроза последствий для Путина.

Отдельно издание проанализировало заявление государственного секретаря Марко Рубио, который отметил, что администрация пыталась понять позиции обеих сторон и сформировать "справедливое предложение". По мнению WSJ, это указывает на главную ошибку нынешнего подхода США.

Как писал историк Корейской войны Т. Р. Ференбах, "вы не можете иметь дело с тигром, выясняя его точку зрения на его голод". Трамп не может хотеть, чтобы его наследием стала передача Украины российскому диктатору.

Еще есть возможность начать иметь дело с россиянами, как с тигром, который игнорирует просьбы президента и стреляет ракетами по многоквартирным домам,

– констатировало издание.