Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.

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Что известно об изменении США относительно "коалиции решительных"

По данным британских чиновников, США согласились предоставить разведывательную и материально-техническую поддержку европейским войскам, которые могут быть привлечены для поддержки мирного соглашения в Украине. Поддержка будет охватывать действия с земли, воздуха и моря. Сейчас переговоры проходят в частном порядке.

В Великобритании считают это развитие событий значительным прорывом. Как пишет The Telegraph, премьер-министр Кир Стармер в течение двух месяцев давил на президента США Дональда Трампа, стремясь получить соответствующую поддержку. В комментарии для издания Стармер подтвердил прогресс в этом вопросе:

Продолжаются дискуссии, и он (президент Трамп – 24 Канал) неоднократно говорил, что будет за нас, как вы знаете. И я четко сказал, что это важный компонент того, что нам нужно сделать,

– отметил премьер Великобритании.

The Telegraph также отмечает: для эффективной деятельности европейских войск в Украине самолетам, военным кораблям и солдатам на земле потребуются цепи поставки, а также помощь США в разведке относительно перемещений российских сил.

Однако остается открытым вопрос: готовы ли США вмешаться в случае нападения России на войска "коалиции решительных". Это критический момент для реализации всего проекта.

Инициативу "коалиции решительных", которая предусматривает привлечение европейских солдат для обеспечения выполнения мирного соглашения в Украине, продвигают Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Более 30 стран выразили свою поддержку предложения, хотя лишь некоторые публично согласились на отправку военных.

Об изменении позиции Вашингтона стало известно еще до похорон Папы Римского в Риме, где собрались мировые лидеры. По информации издания, во время мероприятия состоялась короткая встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. На опубликованных фотографиях можно увидеть Зеленского вместе с Макроном, Стармером и Трампом.