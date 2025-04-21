Однако это возможно только при условии предоставления конкретных гарантий безопасности для Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав.

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Только при условии гарантий безопасности

Ричард Дирлав отметил, что фронт между российскими и украинскими войсками очень длинный. Если говорить о военных подразделениях, которые бы патрулировали этот рубеж, то, по некоторым оценкам, нужно 200 тысяч человек. Сейчас сложно представить, каким было бы развертывание на местах. Россияне точно не хотят размещения войск стран НАТО.

Если кто-то пытается делать предположения и думать о том, что может быть практически осуществлено, то я считаю, что более вероятной возможностью было бы обеспечение прикрытия с воздуха. Однако лишь при условии предоставления конкретных гарантий безопасности для Украины. Это может быть осуществлено. Но даже это трудно представить,

– предположил он.

Нужно понимать, было бы это взаимодействием с НАТО, или это будут отдельные страны, которые работают не под командованием Альянса. По словам экс-главы разведки Британии, союзники могут взять на себя задачу прикрытия неба над Украиной. Это стало бы огромной гарантией безопасности для нашего государства и имело бы важное стратегическое значение. Однако это невозможно без прекращения огня.

Пока неизвестно, к чему приведут многочисленные дискуссии относительно размещения миротворцев в Украине. Однако в июне в Гааге состоится саммит НАТО, после которого будет становиться понятно, какие планы и стратегии будут обсуждаться, что на самом деле планируется на будущее.