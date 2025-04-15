Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рютте в эфире телемарафона.

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Никто не хочет, чтобы повторилась история с Минскими соглашениями

Рютте считает, что сначала нужно знать, как будет выглядеть прекращение огня в Украине и мирное соглашение.

По его словам, именно от этого в значительной степени будет зависеть тип гарантий безопасности, которые нужны Украине.

Генсек НАТО отметил, что никто не хочет, чтобы повторилась история с Минскими соглашениями.

То что произошло в 2014 году с Минском не было устойчивым, не было длительным, не было долговечным... Никто не хочет повторения этого, когда заключается соглашение с россиянами,

– сказал Рютте.

Он отметил, что нужно убедиться, что мирное соглашение на этот раз будет долговременным.

"Я думаю, что мы должны проанализировать точный формат и миссию соглашения и искать лучшие гарантии безопасности, над чем сейчас работает "коалиция желающих" вместе с французами и британцами, а также НАТО. Мы должны предоставлять этой коалиции максимально возможные консультации", – сказал Рютте.

Напомним, что он также высказался относительно вступления Украины в НАТО. Этот вопрос остается на столе.