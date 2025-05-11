Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры уже 15 мая

Российский президент Владимир Путин ночью 11 мая выступил с заявлением относительно войны, которую он же и начал, и которую якобы хочет завершить. А для этого предложил переговоры.

Более того, он предлагает начать их уже 15 мая и в Стамбуле, где оборвалась предыдущая попытка в 2022 году. 24 Канал пишет, что именно сказал Путин.

Чуть раньше Путин готов начать мирные переговоры без предварительных условий, – МИД Китая

Заявление Путина о мирных переговорах: основные тезисы

Среди ночи 11 мая Владимир Путин решил выступить с заявлением "по итогам празднования" так называемого "Дня Победы".

Заявление долго ждали журналисты, ведь Путин пришел чуть ли не на 2 часа позже заявленного времени. А когда пришел, то большую часть времени посвятил обвинениям в сторону Украины.

Однако после этого он неожиданно заявил, что предлагает Украине "без предварительных условий" возобновить прямые переговоры. И даже назвал место и дату – 15 мая в Стамбуле, Турция.

При этом Путин сказал: "Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии". И что теперь "мяч на стороне Украины".

Также в своем заявлении Путин много сетовал, что предыдущие попытки организовать перемирие были неудачными, и обвинял, конечно, украинскую сторону. Однако известно, что именно российские войска не останавливали свою наземную активность и продолжали наступать почти на всех участках фронта.