В Чехии считают, что ключевую роль в переговорном процессе по прекращению войны в Украине при посредничестве ЕС мог бы сыграть канцлер Германии Фридрих Мерц. Он якобы имеет достаточный политический авторитет и соответствующий мандат европейских институтов.

Такое мнение во время отъезда на саммит стран ЕС и Западных Балкан высказал премьер Чехии Андрей Бабиш, передает издание Ceske Noviny.

Смотрите также Кремль не хочет видеть ЕС за столом переговоров: Путин раскрыл, с кем хочет договариваться о мире

Бабиш убежден, что дальнейшее затягивание войны в Украине не будет иметь положительных последствий ни для одной из сторон, поэтому стоит искать пути для ее завершения.

В то же время он отметил, что именно российский лидер Владимир Путин, который является стороной-агрессором. Также Бабиш отметил, что президент США Дональд Трамп сейчас в значительной степени сосредоточен на ситуации на Ближнем Востоке, в частности на вопросах, связанных с безопасностью судоходства и возможным разблокированием Ормузского пролива.

На мой взгляд, именно канцлер Германии Мерц должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию на основании мандата Совета и комиссии,

– подчеркнул лидер Чехии.

Что этому предшествовало?

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что представитель Европы не может выполнять роль нейтрального посредника в вероятных мирных переговорах России с Украиной, поскольку поддерживает Киев.

Вместе с тем дипломат добавила, что Россия во время дискуссий относительно европейского представителя в переговорах может выбрать самый удобный для себя вариант.

В Финляндии же говорят, что процесс избрания европейского представителя для переговоров будет длительным процессом.

В то же время российский диктатор Путин поддержал кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера как вероятного посредника от Европы в переговорах с Украиной.