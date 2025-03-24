Мирные переговоры между Москвой и Киевом: в Госдепе сказали, когда они будут возможны

23 –24 марта в Саудовской Аравии американцы провели встречи с российской и украинской делегациями. В Госдепе сказали, когда возможны непосредственные переговоры между Москвой и Киевом.

Во время брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс отметила, что встреча украинской и российской сторон произойдет только после того, как удастся достичь полное прекращение огня, передает 24 Канал.

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Что нужно для мирных переговоров Киева и Москвы

По словам Брюс, единственное, что может привести к полному прекращению огня – это разговоры между командами в Саудовской Аравии.

Чиновница уточнила, что лишь в случае перемирия можно будет обсудить разногласия сторон и "что последует за этим, когда дело дойдет до прочного мира".

Она также рассказала, что в Саудовской Аравии обсуждается запрет на удары в Черном море для восстановления безопасной торговли.

К слову, в Москве заявили об отсутствии прорывов во время переговоров с американцами в Эр-Рияде 24 марта. В общей сложности встреча делегаций длилась более 12 часов.