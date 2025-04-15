Что у Путина говорят о мирных переговорах России с США: Песков сделал циничные заявления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что четких очертаний мирного соглашения нет, но Москва "положительно оценивает конструктивные и содержательные переговоры", а страны Европы будто продвигают войну. Это циничное заявление было сделано через два дня после кровавого российского удара по мирным жителям в Сумах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что Песков сказал о мирных переговорах

Дмитрий Песков заявил, что происходит "напряженная работа" и обмен информацией с американской стороной.

Свои заявления о мирных переговорах пресс-секретарь Путина сделал на фоне переговоров президента России и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге.

Ведется достаточно напряженная работа. Вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется. Имею в виду в контексте недавней встречи, состоявшейся в Санкт-Петербурге, Путина с господином Уиткоффом,

– сказал Песков.

По словам Пескова, "пока нет четких контуров соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону него". Он также обвинил страны Европы в том, что они "работают во имя войны" в то время, как "между Москвой и Вашингтоном происходит напряженная работа ради мира".

Песков отметил, что контакты России с США, в частности встреча Путина с Уиткоффом, были полезными и положительными.

В свою очередь после переговоров с президентом России Уиткофф заявил, что потенциальное соглашение по Украине может охватывать вопрос "пяти территорий" (вероятно, говорится о Крыме, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях). Он добавил, что ситуация действительно сложная и они "могут находиться на пороге чего-то действительно важного для мира в целом".