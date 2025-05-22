Россия хочет продолжить переговоры в Стамбуле, а не ехать в Ватикан, – Вloomberg

США и европейские лидеры возлагают надежды на Ватикан по привлечению России и Украины к новому раунду мирных переговоров. Впрочем, в Кремле к этой идее относятся без энтузиазма.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Вloomberg.

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Где и когда могут состояться переговоры

По словам источников, знакомых с ситуацией, российские чиновники пока не планируют визит Владимира Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров. Москва сосредоточена на переговорах на техническом уровне, которые на прошлой неделе стартовали в Стамбуле и, как ожидается, там и продолжатся.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков 22 мая подтвердил, что "никаких договоренностей" относительно следующего раунда переговоров в Ватикане нет.

Несмотря на это, по словам европейских чиновников, сейчас ведутся консультации о возможной роли Ватикана как посредника или места проведения переговоров.

Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России принять в них участие,

– отмечают в Bloomberg.

Как сообщают источники, представители США поддерживают контакт с Украиной – чтобы убедиться, что переговоры все же состоятся. При этом они также сигнализируют россиянам, что предпочли бы избежать участия в новой встрече "сторонников жесткой линии" - в частности Владимира Мединского, который возглавлял российскую делегацию в Стамбуле.

По словам трех источников, приближенных к Кремлю, Россия считает Турцию лучшей площадкой для продолжения переговоров по меморандуму, в котором будут зафиксированы условия мирного соглашения – именно его Путин обсуждал с Трампом в телефонном разговоре.

Как отметил один высокопоставленный европейский чиновник, выбор Турции как места для встречи и повторное привлечение участников переговоров 2022 года свидетельствует о том, что Россия фактически возвращается к отправной точке.

Напомним, 22 мая Владимир Зеленский провел совещание с военными и заявил, что Украина готовит военную основу для будущих технических переговоров с россиянами.