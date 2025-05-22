Такое мнение 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что это только затянет процесс переговоров, который сейчас и так уже не "контролирует" президент США. Все будет зависеть от другого фактора.

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Действенный ключ к реальному началу переговоров с Россией

По словам политолога, Путин не намерен заканчивать войну. Недавно представитель МИД России Захарова комментировала, что диктатор очертил "стремление достичь окончательного, справедливого урегулирования так называемого кризиса" и предложил "меморандум".

"Однако это протокол намерений, даже здесь Россия не хочет ставить сроки. Об этом можно договариваться долго, параллельно продолжая войну. Так, мы сейчас не имеем поле для маневров, но выходить из переговоров нам нельзя", – подчеркнул он.

Фесенко объяснил, что нашим выходом из переговорного процесса воспользуются россияне. Они будут убеждать США, что якобы украинцы не хотят мира и Украину нужно прижать для завершения войны, в частности, остановить поставки военной помощи.

Формат переговоров – снова открытый вопрос, Трамп не вдается в детали. Можно указывать на Стамбул, ведь без влиятельного модератора серьезных переговоров не будет,

– подчеркнул политолог.

В то же время Украине стоит укреплять свою обороноспособность, ведь Кремль действительно готовится к новому наступлению. К этому можно привлечь Европу, чтобы через нее покупать американское оружие. Это будет сигналом Путину о том, что Россия не будет иметь военного превосходства.

Главная предпосылка возобновления реальных переговоров – не Трамп. Определяющим фактором будет ситуация на фронте, когда она стабилизируется,

– подчеркнул он.

Кстати, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом столкнулся с проблемой по мирному урегулированию войны. Так, "Россия хочет получить то, чего у нее нет и на что она не имеет права, а Украина хочет получить то, что она не может вернуть военным путем".