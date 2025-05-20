Рубио считает, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет то, что не может вернуть военным путем. Доктор философии, политический аналитик Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что госсекретарь США, вероятно, не понимает в чем реальная проблема и кто является агрессором.

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"Я вижу то, что Марко Рубио поставил на весы равноценно Украину и Россию. То есть, что мы боремся за какие-то территории будто нейтральные. Проблема в том, что мы хотим вернуть наши территории, которые зафиксированы международным законодательством, а Россия хочет недипломатическим методом захватить чужие", – подчеркнул он.

Почему заявление Рубио противоречит украинским интересам

Андрей Городницкий подчеркнул, что Украина не хочет просто вернуть какие-то территории, которые также нужны России. Речь идет о собственных законных границах, которые оккупировала страна-агрессор.

Мы (Украина – 24 Канал) готовы возвращать эти территории не сегодня, а завтра, послезавтра дипломатическими методами. Россия же хочет оккупировать эти территории уже, сегодня. Это очень большая разница, которая сейчас является влиятельным фактором к прекращению огня,

– отметил он.

Именно в этом и есть непонимание контекста противостояния России и Украины. По мнению политического аналитика, в США не осознают, что происходит и как это решать. В этом заключается проблема.

К сожалению, Соединенные Штаты Америки не говорят о территории Украины, которые Россия уже оккупировала, ведь говорится только о тех, где продолжаются боевые действия. Администрации Трампа важно, чтобы именно там прекратился огонь и противостояние завершилось.

Несмотря на это в США говорят, что будут сотрудничать с Россией, хоть оккупанты и убили сотни тысяч людей и захватили чужую территорию. Я не уверен, что это коррелируется с видением Украины и Европейского Союза,

– высказался Андрей Городницкий.

К слову, Марко Рубио опроверг обвинения в том, что Дональд Трамп уступает России, отметив: санкции действуют, а поддержка Украины продолжается. Он подчеркнул, что Владимир Путин после разговора с Трампом не получил никаких преференций. В то же время Рубио отметил, что новые санкции могут быть введены только в случае очевидного нежелания Москвы идти на мир.