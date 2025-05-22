Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що це лише затягне процес переговорів, який зараз і так вже не "контролює" президент США. Усе буде залежати від іншого чинника.

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Дієвий ключ до реального початку переговорів з Росією

За словами політолога, Путін не має намірів закінчувати війну. Нещодавно представниця МЗС Росії Захарова коментувала, що диктатор окреслив "прагнення досягти остаточного, справедливого врегулювання так званої кризи" та запропонував "меморандум".

"Однак це протокол намірів, навіть тут Росія не хоче ставити термінів. Про це можна домовлятись довго, паралельно продовжуючи війну. Так, ми зараз не маємо поле для маневрів, але виходити з переговорів нам не можна", – наголосив він.

Фесенко пояснив, що нашим виходом з переговорного процесу скористаються росіяни. Вони будуть переконувати США, що буцімто українці не хочуть миру й Україну потрібно притиснути для завершення війни, зокрема, зупинити постачання військової допомоги.

Формат переговорів – знову відкрите питання, Трамп не вдається в деталі. Можна вказувати на Стамбул, адже без впливового модератора серйозних переговорів не буде,

– підкреслив політолог.

Водночас Україні варто зміцнювати свою обороноздатність, адже Кремль справді готується до нового наступу. До цього можна залучити Європу, щоб через неї купувати американську зброю. Це буде сигналом Путіну про те, що Росія не буде мати військової переваги.

Головна передумова відновлення реальних переговорів – не Трамп. Визначальним чинником буде ситуація на фронті, коли вона стабілізується,

– наголосив він.

До речі, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Білий дім зіштовхнувся з проблемою щодо мирного врегулювання війни. Так, "Росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права, а Україна хоче отримати те, що вона не може повернути військовим шляхом".