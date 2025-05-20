Про це пише 24 Канал з посиланням на ВВС. Представниця російського МЗС Марія Захарова підтвердила намір Путіна створити такий договір.

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Путін пропонував Україні підписати "меморандум"

Офіційна представниця МЗС Росії Захарова коментувала, що президент Владімір напередодні окреслив "прагнення досягти остаточного, справедливого врегулювання так званої кризи". Саме з такою метою російський диктатор пропонує створити "меморандум" між країнами.

У зв'язку з цим Москва запропонує Києву попрацювати над меморандумом щодо майбутнього мирного договору,

– сказала посадовиця.

Марія Захарова також додала, що у Москві говорять про "першопричини" виникнення війни. Не новина, що Кремль був вмотивований іти з війною через розширення НАТО на схід, прагнення України вступити до Альянсу та ЄС та політичну систему, що склалася в Україні після Революції гідності 2014 року.

Варто зазначити, що українська сторона нічого не знає про "меморандум", який пропонує Росія. Києву невідомі мета такого документа. Однак Володимир Зеленський зазначив, що коли Україна побачить такий "меморандум" від Росії, то зможе сформулювати своє бачення. За словами президента, такий документ міг би привести до "мапи для закінчення війни".