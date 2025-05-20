Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ВВС. Представительница российского МИД Мария Захарова подтвердила намерение Путина создать такой договор.

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Путин предлагал Украине подписать "меморандум"

Официальный представитель МИД России Захарова комментировала, что президент Владимир накануне очертил "стремление достичь окончательного, справедливого урегулирования так называемого кризиса". Именно с такой целью российский диктатор предлагает создать" меморандум" между странами.

В связи с этим Москва предложит Киеву поработать над меморандумом относительно будущего мирного договора,

– сказала чиновница.

Мария Захарова также добавила, что в Москве говорят о "первопричинах" возникновения войны. Не новость, что Кремль был мотивирован идти с войной из-за расширения НАТО на восток, стремление Украины вступить в Альянс и ЕС и политическую систему, сложившуюся в Украине после Революции достоинства 2014 года.

Стоит отметить, что украинская сторона ничего не знает о "меморандуме", который предлагает Россия. Киеву неизвестны цель такого документа. Однако Владимир Зеленский отметил, что когда Украина увидит такой "меморандум" от России, то сможет сформулировать свое видение. По словам президента, такой документ мог бы привести к "карте для окончания войны".