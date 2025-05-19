Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского 19 мая. "В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести потом к карте, которая ведет к окончанию войны, то есть к договору. Меморандума, который будет поддержан всеми или обеими странами, в котором есть и прекращение огня", - заявил президент Украины.
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Зеленский объяснил, что имел в виду Путин, когда говорил о меморандуме между Киевом и Москвой
Основные тезисы
Владимир Путин предложил Украине меморандум, который может привести к окончанию войны. Его российский президент, вероятно, обсудил во время телефонного разговора с Дональдом Трампом.