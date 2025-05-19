Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского 19 мая. "В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести потом к карте, которая ведет к окончанию войны, то есть к договору. Меморандума, который будет поддержан всеми или обеими странами, в котором есть и прекращение огня", - заявил президент Украины.