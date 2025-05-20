Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Украина не получала никакой информации о так называемом "меморандуме о мирном соглашении", который Путин якобы обсуждал с Дональдом Трампом.

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У Зеленского опровергли меморандум Путина

В Киеве удивлены такими заявлениями, а FT пишет, что Трамп фактически снял с США роль посредника.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Киев не имеет никакого представления о содержании этого "меморандума", цель его подготовки или последствия.

Никто не знает, что это такое, для чего это нужно и почему это имеет значение,

– отметил собеседник FT.

Заявление о "готовности работать над меморандумом" Путин озвучил 19 мая – по итогам разговора с Трампом. По словам российского диктатора, речь идет о возможных принципах урегулирования войны, сроки прекращения огня и условия подписания соглашения. Однако, как пишет FT, такая "инициатива" вызвала лишь шок в Киеве.

В материале с красноречивым названием "Покинул ли Трамп Украину?" FT отмечает: после телефонного разговора с Путиным и лидерами ЕС стало понятно – Трамп де-факто отстранил США от процесса урегулирования. Он якобы прямо дал понять, что не будет давить на Россию и оставляет Украину "решать все самостоятельно".

Журналисты пишут, что этот разговор стал поворотным: президент США, который обещал завершить войну в первый день каденции, фактически "умыл руки". К тому же Трамп даже предложил заменить США как посредника, упомянув о Ватикане.

Бывшие американские послы в Украине Стивен Пайфер и Уильям Тейлор считают, что Путин использовал разговор с Трампом в собственных интересах. Ведь никакого прекращения огня не будет, санкции усиливать не планируют, а Россия – наоборот – активизирует наступление.

Это победа Путина,

– заявил Пайфер.

По словам аналитика, Россия рассчитывает улучшить позиции на поле боя до лета, пока продолжается набор добровольцев и погодные условия способствуют продвижению.

Аналитики считают, что Кремль хочет захватить как можно больше территорий на Донбассе, прежде чем снова сесть за стол переговоров – уже на собственных условиях. А поведение Трампа может только усилить аппетиты агрессора.