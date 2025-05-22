Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Politico. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины находятся лишь на начальной стадии.

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Быстрого завершения войны в Украине не будет

По его словам, быстрого решения не будет, и процесс может затянуться на много недель или даже месяцев.

Мы не питаем иллюзий. Быстрого решения нет. Это процесс, который только начался и может длиться еще много недель, возможно, даже месяцев,

– сказал Мерц во время своего выступления 22 мая.

Он также подтвердил постоянную военную поддержку Украины со стороны Германии, добавив, что Берлин активно работает над дипломатическим решением конфликта.

Мы действительно не теряем ни одной возможности достичь дипломатического решения. Но мы знаем, что не сможем сделать этого быстро,

– подчеркнул канцлер.

Мерц отдельно отметил важность единства Запада. По его словам, координация с партнерами из Европейского Союза и сотрудничество с американскими законодателями остаются ключевыми элементами немецкой стратегии.